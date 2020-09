So heiß wird Sunny – wer bist Du wirklich?! Schon am 1. Oktober ist es soweit: GZSZ-Star Valentina Pahde (25) wird in einer neuen Serie zu sehen sein. In dem Ableger der RTL-Daily dreht sich alles um Sunny Richter, die den Kolle-Kiez für eine Fotografie-Masterclass verlassen hat und in München neue Abenteuer erlebt. In einem Trailer können die Fans nun einen Blick auf die ersten Szenen erhaschen. Und dort geht es bei einer Sex-Szene direkt richtig zur Sache.

In einer TVNOW-Vorschau ist jetzt zu sehen, wie Valentina als Sunny ihre verführerischen Fähigkeiten zeigt. In einem Nachtclub nähert sie sich Lennard (Gerrit Klein) an und schiebt kurz darauf eine schnelle Nummer mit ihm. Und damit nicht genug – schon die nächste Szene zeigt ein weiteres Techtelmechtel: Auch Unter uns-Star Lukas Sauer (29) kam in den Genuss erotischer Momente vor laufender Kamera.

Weil die aktuellen Hygienebestimmungen es nicht anders zulassen, mussten die Schauspieler für ihre intimen Liebesspiele aber so einiges in Kauf nehmen: Um die Abstandsregeln zu umgehen, musste der gesamte Cast eine strikte Quarantäne einhalten. "Da ist es natürlich nicht möglich, eineinhalb Meter Abstand zu halten und das so zu drehen, weil wir dann nicht die Geschichte erzählen könnten, um die es eigentlich geht", erklärte Valentina gegenüber Bild.

TVNOW / Sebastian Geyer Valentina Pahde als Sunny in "Sunny – Wer bist du wirklich?"

TVNOW / Sebastian Geyer Sunny (Valentina Pahde) und Lennard (Gerrit Klein) bei Sunny – Wer bist du wirklich?"

Instagram/official.lukas.sauer; TVNOW Collage: Lukas Sauer mit einer Szene aus "Sunny - wer ist Du wirklich?"

