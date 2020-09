Angelina Pannek (28) plagen schon seit Wochen körperliche Probleme: Die einstige Bachelor-Kandidatin hat starke Rückenschmerzen! Deswegen konnte die Neu-Mama und Ehefrau von Sebastian Pannek (34) momentan nicht voll und ganz ihr Familienglück genießen, sondern musste verschiedene Ärzte abklappern. Nach einer Spritze, die die Schmerzen lindern sollte, aber keinen anhaltend positiven Effekt hatte, entschied sich die 28-Jährige für eine MRT-Untersuchung. "Eigentlich kann man sagen: Entwarnung, ich habe keinen Bandscheibenvorfall oder so. Das Einzige, was er meinte, war, dass ich muskuläre Verspannungen habe", verriet die gebürtige Berlinerin ihren Fans in ihrer Instagram-Story. Nun soll eine Physiotherapie helfen: "Wobei das echt, echt krass ist, wenn man Schmerzen hat und man eigentlich nicht viel machen kann – außer abwarten, dass sie weggehen."

