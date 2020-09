Martin Bolze (63) stellte in der zweiten Folge von Das Sommerhaus der Stars einmal mehr sein Können als Hypnotiseur unter Beweis – doch übertrieb der Die-Pharos-Sänger nicht ein wenig? Nachdem ihn YouTuberin Lisha um eine Session gebeten hatte, versetzte er sie später erneut – ohne Ankündigung und ohne ihre Zusage – in einen Dämmerschlaf. Er fand das unterhaltsam, doch für Ex-Bachelor Andrej Mangold (33) war die Aktion ein absolutes Unding! Promiflash hat mit allen beteiligten Show-Kandidaten über das Hypnose-Drama gesprochen. Hat es der 62-Jährige damit zu bunt getrieben? Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

