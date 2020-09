Was machen die Stars von "Forrest Gump" heute? 1994 kommt der Film in die Kinos: In dem Streifen verkörpert Tom Hanks (64) die Hauptrolle – an seiner Seite spielt Robin Wright (54) den weiblichen Gegenpart. Der Film avanciert zum Kritiker-Liebling und heimst zahlreiche Preise ein – und auch noch über 25 Jahre später ist der Film beliebt wie eh und je. Was ist aus den Stars des Klassikers geworden? Am bekanntesten aus dem Film ist wohl Tom Hanks: Bereits vor "Forrest Gump" war der inzwischen 64-Jährige ein Hollywood-Star – und später war er noch in Klassikern wie "Apollo 13", "E-Mail für dich" und "Der Soldat James Ryan" zu sehen. Aber wie erging es den anderen Darstellern?

