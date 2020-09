Kai Pflaume (53) erfindet sich neu und startet gerade auf YouTube durch! Unter dem Kanal-Namen "Ehrenpflaume" lädt der Entertainer seit wenigen Tagen Videos hoch – und das sehr erfolgreich. Sein Format "Ein Tag mit...", in dem er diverse Stars und Sternchen der YouTube-Szene besucht, landet schon nach der ersten Ausgabe in den Trends. Er knackte nicht nur bereits die Eine-Million-Marke bei seinem ersten Video mit Streamer MontanaBlack (32), auch bei den Abonnenten läuft es. Da darf sich Kai nämlich bereits über fast 150.000 freuen. Dass sein neues Projekt so abgeht, hätte die Fernsehlegende selbst nicht erwartet, wie er in einer Instagram-Story dankbar verrät: "Ich bin mega geflasht über diese Wahnsinnsresonanz zu meinem YouTube-Kanal… es ist Wahnsinn, wie viele Abonnenten da zusammengekommen sind. Vielen Dank für alles!"

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de