Berlin - Tag & Nacht-Liebling Nathalie Bleicher-Woth (24) spricht erstmals über ihre Zeit im Kinderheim. Wegen eines Sorgerechtsstreits landeten die damals Fünfjährige und ihre Zwillingsschwester für mehrere Monate in einer solchen sozialen Einrichtung. Im Promiflash-Interview beim Launch ihrer eigenen Sulola-Schmuckkollektion erinnert sich die "Du bist schön"-Interpretin an diese unschöne Zeit zurück: "Ich kann mich daran erinnern, dass wir an Silvester ins Kinderheim kamen – mit der Polizei. Also es war echt krass."

