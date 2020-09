Oxa rekelt sich sexy vor der Kamera! Bei The Voice of Germany begeisterte die Dragqueen mit schrillen Performances das Publikum. Nicht nur ihre Stimme, sondern auch ihre schillernden Outfits sorgten für euphorischen Applaus bei den Fans. Im Netz präsentiert sich die Künstlerin gerne in ganz besonderen Looks. Auf ihren neuesten heißen Pics im Männerbikini hin, zeigt sich ihre Community allerdings leicht verwirrt. Wo hat Oxa nur ihren Penis versteckt?

Auf den Instagram-Schnappschüssen fällt ein Detail ganz besonders ins Auge – oder eben gerade nicht: die fehlende Wölbung im Schritt der Sängerin. In einem orangen Mankini posiert die gebürtige Brasilianerin auf einem Stuhl, zeigt ihren Hammerbody und guckt lasziv in die Kamera. "Bikinizone check", witzelt ein User unter dem Beitrag und wundert sich offenbar, wie Oxa ihr männliches Geschlechtsteil unter dem Mini-Stoffstück verstecken konnte.

Dass das Penis-Versteckspiel für die Dragqueens ab und zu ziemlich schmerzhaft sein kann, hat in der Vergangenheit bereits Queen of Drags-Star Candy Crash (27) im Gespräch mit Promiflash ausgeplaudert: "Es tut auf jeden Fall weh, so'n Tuck, vor allem das Abmachen danach. Es ist nicht wirklich angenehm, aber wer schön sein will, muss leiden und das gehört dazu."

Instagram / oooxaaa Dragqueen Oxa

Instagram / oooxaaa "The Voice"-Star Oxa

Instagram / thecandycrash Candy Crash 2020

