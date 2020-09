Hat Evanthia Benetatou (28) sich mit dieser Aktion bloß lächerlich gemacht? Am vergangenen Sonntag ist das Ex-Bachelor-Girl gemeinsam mit seinem Verlobten Chris ins Sommerhaus der Stars eingezogen. Auch ihr ehemaliger Rosenkavalier Andrej Mangold (33) und dessen Gewinnerin Jenny Lange (26) zählen dort zu ihren Mitbewohnern. Schon kurz nachdem sie angekommen war, packte sie natürlich wieder die gute alte Story aus: Auch sie sei damals mit dem Bachelor in der Kiste gewesen. Was wohl Andrej und Jenny dazu sagen? Sie finden Eva einfach nur peinlich!

Promiflash hat im Anschluss an die Dreharbeiten mal bei dem Ex-Bachelor nachgefragt, was er davon hält, dass seine Zweitplatzierte immer wieder auf ihrem damaligen Dreamdate rumreitet. "Mir war es klar, dass es bei Eva nur dieses eine Thema gibt, mit dem sie sich nun seit zwei Jahren in der Presse und im TV hält und worüber sie sich definiert! Klar versucht sie jetzt, auch diese Bühne wieder zu nutzen, um Aufmerksamkeit zu bekommen!", betonte Andrej daraufhin. "Es ist einfach schade, wenn ein Mensch mich und so eine Story benutzen muss, um sich als Person zu definieren und stattzufinden. Da denke ich mir einfach: Wie sehr hat man es nötig und kann man sich nicht durch andere Qualitäten ins Gespräch bringen?" Für ihn ist klar: Anscheinend sitze der Stachel immer noch sehr tief, sodass dieses Thema sie einfach nicht loslasse!

Dass ihr Verlobter Chris auch noch daneben saß, als Eva sich über den Sex mit Andrej ausließ, empört den Basketballprofi und seine Freundin: "Es ist einfach peinlich und ich verstehe auch nicht, wie sie ihrem Partner, den sie liebt, so etwas antun kann, und das Ganze auch noch vor einem Millionenpublikum." Sie wundern sich: "Wie nötig muss man die Aufmerksamkeit haben, dass man seinem eigenen Partner sowas antut, wenn man doch glücklich ist?" Dass Eva angeblich mit dem Thema abgeschlossen habe, können sie einfach nicht glauben.

Jennifer Lange und Andrej Mangold

Evanthia Benetatou und ihr Verlobter Chris im April 2020 in Düsseldorf

Jennifer Lange und Andrej Mangold bei "Das Sommerhaus der Stars"

