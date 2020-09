Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) haben in Hollywood Fuß gefasst. Als Produzenten konnten die beiden gerade erst einen Millionen-Deal mit dem Streamingdienst Netflix an Land ziehen. Sie wollen Dokumentationen, Spielfilme und Kinderserien produzieren. Aber nutzt die ehemalige Suits-Darstellerin diese Gelegenheit etwa auch, um ihre eigene Schauspielkarriere wieder in Schwung zu bringen? Netflix-Chef Reed Hastings erklärt gegenüber CNBC, dass Harry und Meghan sich erst mal nur auf ihre neue Rolle als Produzenten konzentrieren würden.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de