Pietro Lombardi (28) und Laura Maria schweben auf Wolke sieben! Am vergangenen Samstag lüftete der Sänger sein großes Liebesgeheimnis: Er ist nach fünf Jahren des Single-Daseins tatsächlich wieder vergeben. Die neue Lady an seiner Seite ist die Influencerin Laura Maria. Seit der offiziellen Bekanntgabe der Beziehung lassen die beiden ihre Fans mit süßen Turtelaufnahmen an ihrer Liebe teilhaben. Auch die magischen drei Worte sind bei den Verliebten bereits gefallen. Denn Pietro ist sich sicher: Laura ist die Frau, mit der er alt werden möchte!

