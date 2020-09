Evanthia Benetatou (28) macht sich mit ihrer Art im Sommerhaus keine Freunde! Am vergangenen Sonntag zog die Ex-Bachelor-Kandidatin gemeinsam mit ihrem Verlobten Chris in die TV-WG ein. Wer dort auf sie wartete? Ihr ehemaliger Rosenkavalier Andrej Mangold (33) und dessen Gewinnerin Jennifer Lange (26)! Das Paar zeigte sich bei ihrem Anblick natürlich alles andere als begeistert – wir erinnern uns: Beim großen Bachelor-Wiedersehen hatte sie Jenny direkt gesteckt, dass sie ebenfalls mit Andrej in der Kiste war. Dass Eva nun im Sommerhaus erneut auf ihrer Bettgeschichte mit dem Bachelor herumritt und noch weiter ins Detail ging, schockierte viele Zuschauer – inklusive der prominenten...

In ihrer TV-Show "Pocher – gefährlich ehrlich", die direkt im Anschluss ans Sommerhaus lief, diskutierten Oli (42) und Amira Pocher (27) über das Geschehene. Ihre klare Meinung zu Evas Sexbeichte: "Macht man nicht! [...] Sie profiliert sich nur durch Geschlechtsverkehr." Besonders die Tatsache, dass ihr Verlobter Chris daneben saß, als die 28-Jährige munter über ihr Techtelmechtel mit Andrej auspackte, schockierte die Pochers: "Er lacht nur mit!" Amiras Theorie dazu: "Ich glaube, er hat es nicht verstanden."

Ganz klar: Auch die kommende Sommerhaus-Folge dürfte unterhaltsam werden! Schließlich betonte Eva bereits, dass sie "Andrejs wahres Gesicht" zum Vorschein bringen wolle – was die Beauty wohl als nächstes im Sinn hat? Schon jetzt scheint das Bachelor-Pärchen kurz vorm totalen Ausraster zu stehen...

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Verlobter Chris im Dezember 2019

ActionPress Amira und Oliver Pocher im März 2020 in Köln

TV NOW Jennifer Lange und Andrej Mangold im "Sommerhaus der Stars"

