Tod und Humor – wie passt das zusammen?! Die Schauspieler Anke Engelke (54), Aaron Hilmer, Nina Gummich und Co. durchleben in der brandneuen Netflix-Produktion "Das letzte Wort" gemeinsam Höhen und Tiefen: Nachdem Anke in der Rolle der Karla Fazius ihren geliebten Ehemann verliert und dessen Beerdigung so gar nicht nach ihrem Geschmack abläuft, beschließt sie kurzerhand, selbst Trauerrednerin zu werden. Auch wenn die Handlung zunächst sehr ernst anmutet, hatte der Cast hinter den Kulissen so richtig Spaß beim Drehen. ”Es gab schon sehr lustige Momente, in denen dann eine Leiche geniest oder geatmet hat", berichtete der "Das letzte Wort"-Darsteller Aaron im Promiflash-Interview von der Zusammenarbeit mit den Komparsen.

