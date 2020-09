Wem wird es gelingen, das Herz der diesjährigen Bachelorette zu erobern? Rosenverteilerin und Ex-Love Island-Beauty Melissa (24) hat ab dem 14. Oktober die Qual der Wahl: 20 attraktive Single-Männer wollen mit der TV-Junggesellin an ihrer Seite das große Liebesglück finden. Die Boys werden es ihr sicher nicht gerade leicht machen – allein schon optisch ist im Grunde für jeden Geschmack etwas dabei. Ob muskelbepackte breite Schultern, auffallend lange Haare oder jede Menge Tattoos: Melissa bekommt eine bunte Mischung Männlichkeit geboten! Welcher Liebesanwärter am Ende wohl ihre letzte Rose ergattert?

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de