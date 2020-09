Für sagenhafte drei Euro erklärte Bibi Claßen (27) im Netz, wie man am besten fremdgeht! Ja, richtig gehört! Bevor die heutige YouTube-Queen mit ihrer Internet-Karriere so richtig loslegte, nahm sie vor über neun Jahren Clips für eine Video-Plattform auf. Und in einem davon gab sie Tipps, wie es am besten mit der Geheimhaltung eines Fremdflirts klappt. In einem neuen YouTube-Clip äußern Bibi und ihr Mann Julian (27) sich erstmals zu den früheren Aufnahmen und erklären: "Wir haben wirklich lapidare Summen von drei bis fünf Euro im Durchschnitt dafür erhalten!" Sie hätten nicht damit gerechnet, dass die Videos wirklich im Internet landen – immerhin habe die 27-Jährige bis heute recht wenig Erfahrung mit dem Thema Seitensprung: Seit elf Jahren ist sie mit ihrem Julian zusammen, seit zwei Jahren sind die beiden verheiratet. Seine Liebe krönte das Paar mit den Kids Lio (1) und Emily.

