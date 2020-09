Gigi Hadid (25) und Zayn Malik (27) sind zum ersten Mal Eltern geworden! Anfang des Jahres bestätigten das Model und der One Direction-Star, dass sie ein Kind erwarten. Jetzt gab die stolze Mutter über Instagram die Geburt ihrer Tochter bekannt: "Unser Mädchen hat am Wochenende das Licht der Welt erblickt und hat jetzt schon unsere ganze Welt verändert. Ich bin so verliebt." Wie ihre Kleine heißt, ist allerdings noch nicht bekannt.

