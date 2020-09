Selena Gomez (28) gibt neue intime Einblicke. Dass die Sängerin ihre Fans gerne an ihrem Privatleben teilhaben lässt, hat sie schon des Öfteren bewiesen. So sprach sie bereits öffentlich über ihre Lupus-Erkrankung oder ihre bipolare Störung. In aktuellen Interviews lernen ihre Supporter weitere Seiten von ihr kennen: Die Künstlerin kämpft gegen Akne im Gesicht, hatte Probleme, als sie ihren Kinderstar-Ruf ablegen sollte, und plaudert erneut über Einzelheiten aus ihrem Liebesleben.

