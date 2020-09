Die zweite Folge von Promi-Boxen auf Sat.1 hat es wirklich voll in sich. In der ersten Runde traten die ehemaligen Bachelor in Paradise-Teilnehmer Paul Janke (39) und Filip Pavlovic (26) gegeneinander an. Der Hottie konnte den Ur-Bachelor gleich in Runde eins K.O. schlagen. Eine weitere Runde bestritten die Dschungelcamp-Stars Domenico De Cicco (37) und Ennesto Monté. Jetzt ist auch dieser Kampf entschieden – doch welche der TV-Nervensägen hat gewonnen?

Tatsächlich überzeugte Ennesto mit härteren Fäusten. Jede Runde konnte er für sich entscheiden. Streitpunkt der beiden im Vorfeld war übrigens eine Brust-OP. Ennestos Freundin wollte sich den Vorbau vergrößeren lassen, was der Ex-Naked Attraction-Kandidat ihr verboten hat. Domenico hat daraufhin gesagt, dass Ennesto ein Heuchler sei und kein Mann. Damit spielte der Rosen-Boy auf dessen Penis-Vergrößerung an.

Eine Runde vorher traten die zwei echte Das Sommerhaus der Stars-Zicken an! Giulia Siegel traf auf ihre ehemalige TV-Mitbewohnerin Yvonne König (49) – seit der Sendung hatten sie Stress. Am Ende konnte Giulia (45) den Kampf für sich entscheiden, da Yvonne gleich in der ersten Runde aufgab.

ProSieben/Willi Weber Domenico De Cicco, Promiboxen-Kandidat

ProSieben/Willi Weber Ennesto Monté, TV-Sternchen

