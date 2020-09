Simone Kowalski (23) meldet sich mit einem Hilferuf auf Instagram zurück! Nach einiger Zeit der Social-Media-Abstinenz veröffentlichte die Siegerin von Germany's next Topmodel 2019 am Mittwochabend ein zehnminütiges Video, in dem sie unter anderem zugibt, in Angst gelebt zu haben und mit diesem Clip um Hilfe zu bitten. Worauf sich Simi konkret bezieht, macht sie dabei allerdings nicht ganz deutlich. Dafür bittet ihre GNTM-Gewinner-Kollegin Jacky (21) die Follower eindringlich, zwischen den Zeilen zu lesen.

