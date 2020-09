Nutzt Henrik Stoltenberg seine Nacht in der Privatsuite für ein weiteres Schäferstündchen? Der Love Island-Kandidat ist einer der umstrittensten in der aktuellen Staffel: Nach einem emotionalen Auf und Ab mit seiner einstigen Partnerin Aurelia Lamprecht schien es zwischen den beiden – zumindest für die Brünette – nach einer gemeinsamen Liebesnacht endlich ernst zu sein. Trotzdem gab er der Beauty nur kurz darauf einen Korb und ersetzte sie durch die Granate Sandra Janina. Mit ihr bezieht er nun erneut die Privatsuite – ob er auch mit der Blondine Sex haben wird?

Dass Henrik nicht abgeneigt wäre, hat er schon mehrfach angedeutet: Gleich nach ihrem Kennenlernen war er Sandra unter der Dusche nahe gekommen – und erklärte am vergangenen Dienstag: "Es ist allerhöchste Eisenbahn, dass wir unsere Zweisamkeit bekommen!" Sollte er in der nächsten Nacht tatsächlich mit Sandra schlafen, so hat sein Mitstreiter Tim Kühnel schon vorab richtig erfasst: "Und damit würde Henrik in die 'Love Island'-Geschichte eingehen als der erste Islander, der zweimal in einer Staffel in der Privatsuite sexuell befriedigt wird!"

Er und und die restlichen Kandidaten sind fest davon überzeugt, dass Henrik alles daran setzen wird, Sandra zu verführen: "Ich glaube, er leistet tüchtige Überzeugungsarbeit", erklärt Melvin Pelzer (26). Dass die Kuppelshow-Kandidatin sich auf die schnelle Nummer einlassen wird, halten sie allerdings für unwahrscheinlich. Was glaubt ihr? Werden Henrik und Sandra miteinander schlafen? Stimmt in der Umfrage ab!

„Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“, Ausstrahlung immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

Love Island, RTL II Aurelia und Henrik in der Privatsuite bei "Love Island"

