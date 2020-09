Wussten die Bewohner vom Sommerhaus der Stars etwa schon vor ihrem Einzug von Evanthia Benetatous (28) pikanter Vergangenheit? In der Reality-TV-Show traf die einstige Finalistin auf ihren persönlichen Bachelor Andrej Mangold (33) – eine unangenehme Situation, wie beide immer wieder zum Ausdruck brachten. Gleich mehrfach sprach die Zweitplatzierte in dem Feriendomizil auch das leidenschaftliche Dreamdate mit dem Hottie an. Doch war es gar nicht Eva, die den Sex zum Thema im Sommerhaus machte? Angeblich soll Andrej selbst alle Mitbewohner vorab darüber informiert haben!

Das behauptete Eva zumindest im Promiflash-Interview: "Jeder war von Andrej und Jenny über das Thema anscheinend bestens informiert!" Sie sei wiederholt von ihren Mitbewohnern auf das Techtelmechtel angesprochen worden und habe es selbst hingegen nicht angesprochen: "Ich habe nur reagiert und versucht, das Thema ein für allemal abzutun!"

Doch hat der ehemalige Profi-Basketballer seine Mitstreiter wirklich vorgewarnt? Er selbst erklärte gegenüber Promiflash nämlich, seine Ex-Flamme habe von dem Dreamdate erzählt: "Da denke ich mir einfach, wie sehr hat man es nötig, und kann man sich nicht durch andere Qualitäten ins Gespräch bringen?"

