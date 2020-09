Andre Schiebler (29) erklärt jetzt, was hinter den Kulissen zwischen ihm und seinen ehemaligen Freunden Jan Meyer (30) und Cengiz Dogrul (30) ablief! Vor neun Monaten sorgte das Ende ihres YouTube-Projektes ApeCrime für einigen Gesprächsstoff auf der Social-Media-Plattform. Nach acht gemeinsamen Jahren und über 700 Videos allein auf ihrem Hauptkanal, gingen die drei – angeblich total überraschend – getrennte Wege. Über die Gründe dahinter schwiegen sie allerdings größtenteils. Ganz so abrupt endete die Ära der Affengang dann aber doch nicht, wie sich der 29-Jährige jetzt gegenüber Promiflash erinnert: "Die Freundschaft gab es schon seit Jahren nicht mehr so, wie die Leute dachten. Und irgendwann kam ich an einen Punkt, wo ich einfach nicht mehr so weitermachen konnte und mir die Frage gestellt habe: Was macht dich glücklich und was macht dich unglücklich?"

