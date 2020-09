In Das Sommerhaus der Stars eskaliert der Konflikt zwischen Ex-Bachelor Andrej Mangold (33) und seiner verschmähten Zweitplatzieren Eva Benetatou (28)! Doch hinter wem stehen die Fans? Seit dem Einzug der 28-Jährigen und ihres Verlobten Chris Broy herrscht dicke Luft zwischen ihnen und dem Rosen-Traumpaar Andrej und Jennifer Lange (26). Eva will die Gelegenheit nutzen, ihre Unstimmigkeit aus der Welt zu schaffen. Vor eineinhalb Jahren plauderte sie nämlich öffentlich aus, bei den Dreamdates mit dem Rosenkavalier geschlafen zu haben – und dass er sich im Finale trotzdem gegen sie entschied. Bis heute sitzt die Abfuhr wohl tief. Jenny und Andrej haben auf eine Aussprache offenbar keine Lust – und reagieren mit Abweisung und Lästereien. Doch auf welcher Seite stehen die Zuschauer? In einer Promiflash-Umfrage mit stolzen 17.952 Teilnehmern zeigt sich keine Tendenz: 48 Prozent (8.760 Stimmen) supporten Eva und Chris – 52 Prozent (9.185 Stimmen) sind für Andrej und Jenny.

