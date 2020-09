Das war einer verrücktesten TV-Momente des Jahres! Bei der zweiten Folge vom Promi-Boxen auf Sat.1 traten die Erzfeinde Sam Dylan (29) und Serkan Yavuz (27) gegeneinander an. Als der ehemalige Prince Charming-Kandidat gerade so richtig Prügel einstecken musste, platzte seinem Boyfriend Rafi Rachek (30) der Kragen – er nahm Anlauf und stürmte den Ring. Daraufhin wurde er von Security-Beauftragten aus dem Gebäude geworfen. "Es war auf jeden Fall keine coole Aktion. Aber in dem Moment, und ich glaube, das können einige nachvollziehen, handelt man oft emotional und instinktiv und kann man den Kopf gar nicht einschalten", verriet er einen Tag später im Promiflash-Interview.

