Bereits vor rund neun Monaten kündigte das einstige ApeCrime-Mitglied Andre Schiebler (29) an, demnächst ein Kinderzimmer einrichten zu wollen – seine Frau Nicole ist allerdings noch nicht schwanger! Die knapp 1,9 Millionen Social-Media-Fans der beiden fragen sich deshalb schon seit Längerem, was aus ihrer Familienplanung geworden ist. Ein Update dazu blieben die beiden ihrer Community bislang schuldig. Gegenüber Promiflash holen der Ex-YouTuber und seine Liebste das jetzt nach. Ganz klammheimlich möchten sich die zwei um Nachwuchs kümmern: "Was die Leute nicht wissen, ist, dass wenn wir ein Kind bekommen würden, wäre Nicole auch weg, ab dem Zeitpunkt. Also, wenn das Kind auf die Welt kommen würde, wäre sie nicht mehr in der Öffentlichkeit", erklärt der 29-Jährige.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de