Alessandra Ambrosio (39) bringt wieder alle um den Verstand! Keine Frage, die Brünette gehört längst zur absoluten Topmodel-Elite. Und auch mit ihren fast vierzig Jahren steht sie der jüngeren Konkurrenz in nichts nach. Doch Alessandras Traumkörper kommt natürlich nicht von ungefähr: Sie ist nämlich auch eine absolute Sportskanone. Das stellte die Victoria's Secret-Beauty nun einmal mehr unter Beweis – und zeigte sich superdurchtrainiert beim Volleyballspielen am Strand!

In Santa Monica nutzte Alessandra den freien Tag in ihrem Terminkalender für einen Ausflug ans Meer mit Freunden. Allerdings ließ sie da nicht nur die Seele baumeln – sondern arbeitete bei einem anstrengenden Volleyballmatch gleichzeitig noch an ihrem knackigen Body. Mit vollem Einsatz und reichlich Spaß in den Backen jagte die 39-Jährige dem Ball hinterher und setzte dabei ihre stahlharten Bauchmuskeln bestens in Szene.

Sport alleine sorgt aber noch nicht dafür, dass Alessandra in einer solchen Topform ist. Die Brasilianerin achtet natürlich auch auf eine gesunde Ernährung. In einem Interview mit spot on news gab sie einst bekannt, drei Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen – bevorzugt mit ökologischen und saisonalen Lebensmitteln. Ganz auf Schokolade und Co. will sie jedoch nicht verzichten: "Aber ich esse sie in Maßen oder versuche, gesündere Alternativen zu finden, wie etwa Joghurt statt Eiscreme", erklärte sie damals.

Rachpoot/MEGA Alessandra Ambrosio, Model

CrownMedia/MEGA Alessandra Ambrosio im September 2020

Getty Images Alessandra Ambrosio bei den 71. Filmfestspielen in Cannes

