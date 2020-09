Autsch, das dürfte wehgetan haben! Die YouTuberin Naomi Jon ist bei ihren Fans für ihre verrückten Clips und ihre gewagten Beauty-Tutorials bekannt: So filmte sich die 23-Jährige in der Vergangenheit unter anderem dabei, wie sie sich die Innenseite ihrer Lippen tätowieren ließ – oder sich selbst falsche Sommersprossen ins Gesicht zauberte. Jetzt erfüllte sich die Influencerin einen langersehnten Wunsch: Naomi ließ sich ihre Nippel mit Piercings verschönern – und nahm ihre Zuschauer auf YouTube sogar mit in das Behandlungszimmer...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de