Bei Paola Maria (26) liegen die Nerven blank: Sie hat keine Lust mehr, schwanger zu sein! Trotzdem muss sich die Influencerin noch gedulden – ein paar Wochen liegen noch vor ihr. In ihrer Instagram-Story lässt sie ihrem Frust jetzt freien Lauf. "Ich weiß, das klingt absolut Scheiße und ich freue mich mega auf unser Baby, aber ich bin momentan absolut nicht glücklich in meiner Haut", sagt die YouTuberin. Neben Rückenschmerzen wegen ihrer stetig wachsenden Brüste sei sie andauernd schlapp und müde: "Ich fühl mich so erschöpft. Ich kann's kaum abwarten, bis das Baby da und die Schwangerschaft vorbei ist."

