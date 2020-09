Kritik mit Humor nehmen? Daniela Katzenberger (33) zeigt, wie es geht! Iris Klein (53) und ihr Mann Peter sind die Neuen bei Das Sommerhaus der Stars – sehr zum Leidwesen von Andreas Robens, der direkt klarmachte, dass er nicht viel von dem Paar halte. Auch Dani bekam ihr Fett weg: Die Kultblondine und Wahlmallorquinerin würde man laut des Goodbye Deutschland-Stars, der ebenfalls nach Mallorca ausgewandert ist, auf der liebsten Urlaubsinsel der Deutschen nicht kennen. Jetzt reagierte die Katze auf diesen Diss – wie immer mit einer gehörigen Portion Humor.

"Gut, dass mich in Spanien keine Sau kennt", schrieb die 33-Jährige auf Instagram und spielte damit ganz offensichtlich auf Andreas' Sommerhaus-Stichelei an. Dazu veröffentlichte sie ein Foto von sich im Supermarkt, auf dem ihr Outfit so gar nicht zusammenpasst. Auch die angehängten Hashtags #whothefuckiskatzenberger, #enjoymallelife und #stylomylo machen deutlich: Verletzt ist Dani von der Aussage des Muskelmannes keineswegs.

Iris dagegen gelang es im Sommerhaus nicht, so einfach über die Spitzen von Andreas hinwegzusehen. Nach mehreren Seitenhieben brach die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin in Tränen aus. "Ich habe sechs Kinder großgezogen, dann war ich eben nur Hausfrau und Mutter", reagierte sie verletzt auf die Aussage, dass sie nichts in ihrem Leben geleistet habe.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, September 2020

TVNOW Andreas Robens, Peter Klein und Iris Klein, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars"

TVNOW Iris Klein, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin

