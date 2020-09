Anne Wünsche (29) teilt fast alles mit ihren Fans – so macht sie zum Beispiel kein Geheimnis daraus, wenn es ihr mal nicht gut geht. Vor einigen Tagen schüttete sie ihrer Community ihr Herz aus: In ihre Berliner Wohnung wurde eingebrochen. "Das Gefühl, dass gestern jemand in meiner Wohnung war, jemand Fremdes, und meine Sachen durchwühlt hat, ist so ekelhaft, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Es ist so ein widerliches Gefühl", erzählte die Influencerin ihren Fans in ihrer Instagram-Story.

