Oxa hat es schon wieder getan! Die Dragqueen ist ein absolutes Gesamtkunstwerk und präsentiert sich regelmäßig in ausgefallenen Looks. Erst vor Kurzem schockierte sie ihre Follower mit einem Schnappschuss von sich im knappen Männerbikini. Auch beim Sport kann man die Künstlerin immer wieder beobachten. So ist es nicht verwunderlich, dass die Performerin ein echtes Sixpack hat. Jetzt teilt sie ein Foto von ihrem durchtrainierten Oberkörper im Netz.

Der Schnappschuss ist in schwarz-weiß gehalten und zeigt Oxa ungeschminkt und ohne Kleidung. Vor allem fallen ihre definierten Bauchmuskeln auf, mit denen die Brasilianerin ihren Fans den Kopf verdreht. In verschiedenen Sprachen findet man fast ausschließlich positive Kommentare und Lobeshymnen auf den Fitness-Freak. "Wie kann jemand so perfekt aussehen?", fragt eine Anhängerin. Ein anderer Follower kommentiert mit 73 bunten Herz-Emojis und drückt damit seine Zuneigung aus.

Schon bei The Voice of Germany hatte Oxa die Zuschauer mit ihrer Einzigartigkeit beeindruckt. Damals schaffte sie es im Team von Mark Forster (36) bis ins Halbfinale und gab immer wieder politische Statements ab. Im Promiflash-Interview bezeichnete sie ihren Auftritt in der Castingshow damals als "sehr wichtigen Moment für unsere Community!"

Instagram / oooxaaa Oxa, "The Voice of Germany"-Teilnehmerin

Instagram / oooxaaa Oxa, Dragqueen

© SAT.1/ProSieben/André Kowalski Oxa, "The Voice of Germany"-Kandidatin 2019

