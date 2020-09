Daniela Katzenberger (33) ist derzeit in absoluter Topform. Auf Instagram zeigte sich die Kultblondine zuletzt immer wieder knapp bekleidet oder aber in besonders sportlichen Posen. Den Fans fällt dabei auf: So fit wie zurzeit wirkte Dani noch nie zuvor. So veröffentlichte sie gerade erst ein Foto, das sie bei einem Spagat zeigt. Dazu schrieb sie: "Krass, nach über 25 Jahren kriege ich immer noch einen Spagat hin." Ihre Schwester Jennifer Frankhauser (28) forderte sie direkt mal heraus, es ihr gleichzutun. Ob die Dschungelkönigin aus dem Jahr 2018 diese Skills ebenfalls besitzt?

