Nicht alle Stars sind mit ihrem Aussehen zufrieden – obwohl sie gerade darum von vielen Fans beneidet werden. Vogue Williams (34) und Cara Delevingne (28) finden sich an einigen Körperstellen beispielsweise zu dünn. Rihanna (32) kann dagegen ihre Oberschenkel nicht besonders leiden – weil sie anfällig für Cellulite seien. Beyoncé (39) und Chrissy Teigen (34) haben dagegen mit den Spuren ihrer Schwangerschaften zu kämpfen. So erklärte das 34-jährige Model gegenüber Glamour UK: "Ich schaue [meinen Körper] unter der Dusche an und denke 'Arghhh, diese Kinder.'"

