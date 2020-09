Bei diesem Das Sommerhaus der Stars-Match entfuhr Andreas Robens so manches Sex-Detail! Der Goodbye Deutschland-Star und seine bessere Hälfte Caroline gehören zu den aktuellen Stars der Unterhaltungsshow. Sie geben offen zu, vor allem wegen des Geldes bei der Sendung mit zu machen. Doch bei den TV-Spielen haben die Mallorca-Auswanderer durchaus auch Spaß. Das letzte Spiel entlockte Andreas nun sogar ein paar schlüpfrige Ehe-Geheimnisse.

In der fünften Folge hieß es für die Stars: Lecken, was das Zeug hält! Es galt, Gegenstände mit Hilfe der Zunge zu erkennen. Auch die Robens legten sich ins Zeug und stießen sogar auf ihnen vertraute Spielzeuge. "Das hört sich an wie bei uns im Bett. Das sind Handschellen", stellte Andreas richtigerweise fest. Dass die beiden gut beim Erfühlen mit der Zunge sind, kommt nicht von ungefähr. "Wir sind seit zehn Jahren verheiratet. Ich glaube, es gibt keine Stelle, wo meine Zunge noch nicht war", verriet der Muskelmann hinterher und entlockte Caro damit ein Lächeln.

Trotz ihrer wilden Zungenakrobatik musste das Paar sich am Ende knapp gegen Lisha und Lou geschlagen geben, die einen Gegenstand mehr errieten und sich so vor einer Nominierung schützten. Andreas und Caro sind jedoch auch weiterhin dabei. Ob sie ihre Freude darüber noch mit einer innigen Schmuseeinheit zelebrieren werden? Es wäre immerhin nicht das erste Mal, dass die beiden YouTuber während der Show intensiv miteinander züngeln.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

Instagram / caroline_andreas_robens Andreas und Caro Robens im September 2020

Anzeige

Instagram / caroline_andreas_robens Andreas und Caro Robens, September 2020

Anzeige

TV NOW Andreas und Caroline Robens, "Sommerhaus der Stars" Folge 4

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de