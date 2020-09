Harte Strafe für Gzuz! Schon seit diesem Sommer muss ich der Rapper wegen verschiedener Delikte vor Gericht verantworten. Ihm werden unter anderem Körperverletzung, Diebstahl, Verstoß gegen das Waffengesetz und Drogenbesitz vorgeworfen. Sein Anwalt Christopher Posch (44) hatte zuletzt aber gefordert, ihn in allen Anklagepunkten freizusprechen. Jetzt hat ein Hamburger Gericht allerdings ein Urteil gefällt: Wie Spiegel Online berichtet, beträgt das Strafmaß 18 Monate Gefängnis sowie 300 Tagessätze à 1.700 Euro, also 510.000 Euro insgesamt. "Bei jedem anderen im Saal wäre ein solches Verfahren eingestellt worden", ärgert sich sein Verteidiger und geht in Berufung.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de