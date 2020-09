"In Spanien kennt die keine Sau!" Diesen Spruch ließ Andreas Robens in der vergangenen Sommerhaus-Folge los – und Daniela Katzenberger (33) konnte das nicht so einfach auf sich sitzen lassen! Typisch Katze, stellte sie daraufhin einen ironischen Beitrag ins Netz: Ein Foto zeigte sie im Schlabber-Look beim Einkaufen auf Mallorca. Nun setzte die Kultblondine aber noch einen drauf und präsentierte sich von einer ganz anderen Seite...

Via Instagram veröffentliche Dani ein weiteres Bild, das sie im Supermarkt zeigt. Nur hat sie sich dieses Mal ordentlich aufgetakelt – und ihre Pyjamahose gegen ein schickes Kleid mit XXL-Ausschnitt und ihre Hausschlappen plus Kuschelsocken gegen ein Paar High Heels eingetauscht. Was für ein Hingucker! Dazu schrieb die 33-Jährige: "Gut, dass mich in Spanien keine Sau kennt... Part 2."

Doch warum hat Andreas Dani im Sommerhaus überhaupt gedisst? Tatsächlich sollte der Seitenhieb eher gegen deren Mutter Iris Klein (53) gehen, die aktuell mit dem Auswanderer in der TV-WG zu sehen ist. Wegen eines Streits über ein Grundstück auf Mallorca sind Andreas und Iris alles andere als gut aufeinander zu sprechen.

Daniela Katzenberger, Reality-Star

Daniela Katzenberger, September 2020

Andreas Robens, Peter Klein und Iris Klein, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars"

