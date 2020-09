Sebastian Pannek (34) ist geschockt: Das Verhalten seines Bachelor-Nachfolgers Andrej Mangold (33) im Sommerhaus der Stars macht ihn komplett fassungslos! Andrej ist aktuell gemeinsam mit seiner Freundin Jennifer Lange (26) im Kampf um 50.000 Euro im TV zu sehen. Allerdings machen die beiden in der Show auf viele Zuschauer den Eindruck, als hätten sie ein ganz anderes Ziel im Visier: Sie ätzen in einer Tour gegen Andrejs Kuppelshow-Verschmähte Evanthia Benetatou (28) und dessen Verlobten Chris Broy. Außerdem wirkt es für einen Großteil des Publikums so, als wolle das Paar viele andere Konkurrenten gegeneinander ausspielen. Für Ex-Rosenkavalier Basti grenzt ihr Benehmen an Mobbing: "Manipulativ, intrigant, völlig berechnend, sich selber als übelsten Mittelpunkt überhaupt zu sehen und das einfach nicht zu checken. Das ist krass", stellt er in seiner Instagram-Story klar.

