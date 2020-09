Endlich machen sie es offiziell: Sarah (29) und Dominic Harrison (29) wandern nach Dubai aus! Schon Ende des Jahres wollen die Influencer mit ihren beiden Kindern Deutschland den Rücken kehren. "Es fühlt sich einfach richtig an und wir wollen den Weg gehen", teilte die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihren Fans in einem YouTube-Video mit. Diese News mag viele überraschen. In einem Promiflash-Interview Anfang 2018 hatte Sarah, angesprochen auf potenzielle Auswanderungspläne, noch gesagt: "Mit der Vorstellung zu leben, Deutschland komplett zu verlassen, das kann ich nicht. Da bin ich zu gerne hier."

