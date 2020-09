Jetzt reden Lisha und Lou Klartext! Die beiden Webstars sind zurzeit im Das Sommerhaus der Stars zu sehen. In einem YouTube-Video enthüllen die beiden aber nun: Im TV werden einige Ereignisse anders dargestellt, als sie in Wirklichkeit waren. "Für mich ist dieses Sommerhaus, was wir sehen, nicht das Sommerhaus, wo wir drin waren. Das ist so heftig verändert, dass ich mir denke: Wow, Respekt vor dem Cutter. Ich meine, man kann es ja zusammencutten, ist ja kein Problem, aber man muss gewisse Informationen drinnen lassen, damit man Handlungen versteht, aber leider ist es nicht so", erklären die Berliner. Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

