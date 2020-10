Eric (31) und Edith Stehfest packen über ihr Liebesleben aus! Der einstige Gute Zeiten, schlechte Zeiten-Darsteller hatte im vergangenen Jahr verraten, dass er und seine Frau eine offene Ehe führen, in der auch Sex mit anderen Menschen erlaubt sei. Die beiden Leben sich jedoch nicht nur getrennt voneinander aus: Um ihre gemeinsamen Schäferstündchen aufzupeppen, holen sie sich auch gerne mal eine dritte Partei mit ins Bett!

In einem Gespräch mit Bunte plauderten der Schauspieler und seine Liebste ganz offen über ihre Beziehung und verrieten: "Wir suchen gemeinsam nach Sex!" Damit meinen sie, dass sie immer mal wieder Frauen in ihr Schlafzimmer einladen. Das passiert nicht nur auf Erics Wunsch, sondern ist offenbar auch seit Langem ein Traum von Edith, wie ihr Mann betonte: "Ich habe angefangen, meine sexuellen Fantasien in die Beziehung zu integrieren. Dabei haben wir festgestellt, dass Edith und ich noch viele nicht ausgelebte Fantasien im Kopf haben – angefangen bei Ediths Bisexualität."

Die flotten Dreier dienen nicht nur dazu, sich sexuell auszuleben – sie sollen auch Eric und Ediths Beziehung stärken: "Wir sind beide in der Vergangenheit krankhaft eifersüchtig gewesen und wollten das unbedingt ablegen. [...] Deswegen arbeiten wir aktiv an unserer Eifersucht, indem wir uns zusammen anderen Menschen annähern", erklärte der "9 Tage"-Autor.

Anzeige

Getty Images Edith und Eric Stehfest bei der Premiere zu "9 Tage wach"

Anzeige

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest im Juli 2020

Anzeige

Instagram / edithstehfest_lottalaut Eric und Edith Stehfest im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de