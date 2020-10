Mittlerweile ist es schon über fünf Jahre her, dass Bibi Claßen (27) und Dagi Bee (26) ihr letztes gemeinsames Video veröffentlicht haben. Im Rahmen von Paola Marias (26) Babyparty trafen sie nun aber wieder aufeinander und posierten gemeinsam für Gruppenfotos und den Vlog, den die werdende Mama auf YouTube veröffentlicht hat. Aber wieso gingen die beiden Web-Queens ursprünglich überhaupt getrennte Wege, und was ist an den Zoff-Gerüchten dran? Promiflash erklärt die Hintergründe...

