Eva Benetatou (28) und ihr Verlobter Chris hatten im Sommerhaus der Stars schon von Anfang an einen schwierigen Stand. Immer wieder gab es Zoff mit den anderen Kandidaten. In der vergangenen Folge eskalierte der Streit mit ihren Mitbewohnern dann total. Die anderen Promis beschimpften Eva auf übelste Weise. Diese Situation hat die 28-Jährige ziemlich mitgenommen, wie sie im Promiflash-Interview verrät: "Chris und ich haben uns so sehr selbst hinterfragt. Was machen wir falsch? Das hat uns verrückt gemacht. Wir wollten es uns aber nicht anmerken lassen und stark sein."

