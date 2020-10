Dagi Bee (26) überrascht mit einem intimen Body-Geständnis! Auf Events und auf Pics wirkt die YouTuberin stets verführerisch und selbstbewusst. Das war jedoch nicht immer so: In ihrer Jugend wurde die gebürtige Düsseldorferin von Selbstzweifeln geplagt. "Ich weiß auf jeden Fall, dass ich sehr, sehr große Probleme damit hatte, meine Boobies zu zeigen. Deshalb hatte ich immer meinen BH noch an", erinnerte Dagi sich in einem YouTube-Video an ihre erste Beziehung zurück.

