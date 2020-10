Der amtierende US-Präsident Donald Trump (74) und seine Ehefrau Melania (50) sind jetzt ganz offiziell von der aktuellen Gesundheitskrise betroffen: Nachdem Trumps engste Beraterin Hope Hicks positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ist jetzt bekannt geworden, dass auch das Staatsoberhaupt und seine Frau an Covid-19 erkrankt sind. Der Leibarzt erklärte jedoch, dass es beiden gut gehe und Trump seinen Aufgaben während des Genesungsprozesses weiter nachkommen kann. Das bestätigte auch seine Frau via Twitter: "Wie viel zu viele andere Amerikaner in diesem Jahr sind der Präsident der Vereinigten Staaten und ich in häuslicher Quarantäne. Wir fühlen uns gut und ich habe alle bevorstehenden Verpflichtungen verschoben." Das Mitgefühl der amerikanischen Stars hält sich jedoch in Grenzen – etliche Promis reagierten mit Häme: "Natürlich hat Trump nicht bemerkt, dass er Corona hat – einen Sinn für Geschmack hatte er doch sowieso noch nie", twitterte beispielsweise die Komikerin Whitney Cummings (38).

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de