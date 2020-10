Heiße Wahlwerbung von Kylie Jenner (23)! Der Reality-TV-Star teilte am Montag Bikini-Fotos im Netz, um die User zur Wahl des nächsten Präsidenten zu motivieren. Kylie wollte mit ihrem sexy Posting die Aufmerksamkeit ihrer 196 Millionen Follower erregen – um sie dann auf eine Website weiterzuleiten, die Wähler für die Präsidentschaftswahl registriert. Die aktuellen Zahlen dieser Internetseite zeigen jetzt: Die Aktion der Geschäftsfrau ist ein voller Erfolg!

Zu ihren zwei verführerischen Bikini-Pics schrieb Kylie: "Seid ihr denn schon für die Wahlen registriert? Klickt den Link in meiner Bio und lasst uns zusammen wählen gehen." Das Posting auf ihrem Social-Media-Account versah die Multimillionärin dann noch mit zwei Herzen – und in ihrem Profil teilte sie einen Link, den ihre Fans tatsächlich in Scharen klickten. Laut TMZ haben sich durch Jenners Verlinkung innerhalb eines Tages rund 48.000 neue Wähler registrieren lassen – und der Aufwärtstrend hält an. Online spricht man deshalb jetzt schon vom "Kylie-Effekt".

Im Juni hatte die Selfmade-Businessfrau schon mal ihre Fans dazu aufgerufen, sich 2020 an den US-Präsidentschaftswahlen zu beteiligen. Unklar ist bisher, wem Jenner selbst ihre Stimme geben will. 2016 hatte sie allerdings die Demokratin Hillary Clinton (72) im Wahlkampf unterstützt.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Bikini

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im September 2020

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de