Daniela Katzenberger (34) ist ein Jahr älter geworden! Schon am Dienstag teilte die Kultblondine begeistert mit: Für sie, Mann Lucas Cordalis (53), Töchterchen Sophia (5), Mama Iris (53) und Peter Klein geht es nach längerer Zeit auf Mallorca endlich wieder nach Deutschland. Die aktuelle Gesundheitslage machte regelmäßige Besuche in den vergangenen Wochen unmöglich. Allerdings gab es für diese Deutschlandreise auch einen ganz besonderen Anlass: Daniela feierte in ihren 34. Geburtstag rein – und trommelte dafür alle ihre Liebsten zusammen: Auf Instagram teilte sie nun zahlreiche Clips von sich, ihrer Familie – mitsamt Schwester Jennifer Frankhauser (28) und deren Freund Steffen – und einer ganzen Menge Spaß zum Ehrentag!

