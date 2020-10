Das hat sich diese Frau damals mit Sicherheit anders vorgestellt! In der aktuellen Folge der beliebten Kuppelshow Take Me Out verkuppelte der Moderator Ralf Schmitz (45) einmal wieder selbstbewusste Single-Männer mit flirtwilligen Kandidatinnen – und dabei kamen auch die einen oder anderen Geschichten aus der Vergangenheit ans Licht: Die Teilnehmerin Marie plauderte aus dem Nähkästchen und erinnerte sich an ein besonders absurdes Date!

"Ich gehe gerne auf Festivals, und da habe ich einen jungen Mann kennengelernt", berichtete die hübsche Blondine und erzählte, dass sie sich daraufhin mit dem Unbekannten in dessen Zelt zurückgezogen habe. "Wir haben dann zwei oder drei gute Unterhaltungen geführt", rief sich Marie mit einem Augenzwinkern in Erinnerung. Der Knackpunkt: Sie habe sich im Laufe des Abends den Weg durch den vollen Zeltplatz bis zur nächsten Toilette gebahnt – jedoch mit ärgerlichen Folgen: "Ich habe dieses Zelt nicht wieder gefunden", betonte die "Take Me Out"-Kandidatin enttäuscht.

Laut der Blondine habe nach dem Festival auch keine Möglichkeit bestanden, ihren Flirt ausfindig zu machen. Selbst an den Namen des unbekannten Mannes konnte sie sich auf Nachfrage von Ralf nicht mehr erinnern. Der einzige Anhaltspunkt: "Er hatte Locken", war sie sich sicher.

TVNOW / Stefan Gregorowius Ralf Schmitz bei "Take Me Out"

TVNOW / Frank Dicks "Take Me Out"-Moderator Ralf Schmitz

TVNOW / Stefan Gregorowius Ralf Schmitz bei "Take Me Out"

