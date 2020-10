Tritt Lio Claßen (1) etwa schon in jungen Jahren in die Fußstapfen seiner Eltern? Seit Oktober 2018 sind Bibi (27) und ihr Mann Julian Claßen (27) stolze Eltern des kleinen Jungen. In ihrem neuen YouTube-Clip überraschen die Webstars ihre Fans nun mit besonders niedlichen Szenen: Im Rahmen einer Fragerunde lassen sie auch ihren einjährigen Sprössling Lio antworten. Ganz tapfer steht der Knirps den Anhängern der Netz-Bekanntheiten Rede und Antwort. Dabei verriet er beispielsweise auch sein Lieblingsspielzeug und seine absolute Leibspeise. Ob der Claßen-Nachwuchs in Zukunft wohl öfter vor der Kamera auftauchen wird?

