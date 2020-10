Bei André Dietz (45) bleibt kein Auge trocken! Der Alles was zählt-Star hört gerührt mit an, wie seine Tochter einen Riesenhit zum Besten gibt. Seine Tochter performt auf Instagram Leonard Cohens (✝82) legendäre Ballade "Hallelujah" und macht Papa damit megastolz. Auch andere VIP-Kids haben in der Vergangenheit bereits gezeigt, dass sie ihren berühmten Eltern in nichts nachstehen. So trällerte Alessio Lombardi (5) kürzlich mit Papa Pietro (28) "Kämpferherz", Daniela Katzenberger (34) teilte einen Clip mit von Töchterchen Sophia Cordalis (5), die mit "Nein Mann" die Nachtruhe hinauszögerte und Matthias Schweighöfers (39) Sprösslinge sagten der Gesundheitskrise mit einem Fluch-Song den Kampf an.

