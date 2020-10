Diese Spritztour dürfte Machine Gun Kelly (30) teuer zu stehen kommen! Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Colson Bake heißt, hat aktuell allen Grund zu feiern: Er ist nicht nur seit einigen Monaten glücklich an die Hollywood-Beauty Megan Fox (34) vergeben, sondern feiert auch mit seiner Musik Erfolge. Deshalb lässt er nun auch ordentlich die Sau raus: Mit Freunden verbrachte er jetzt eine feuchtfröhliche Nacht – und zerstörte dabei kurzerhand den Luxuswagen seines Kumpels!

Am vergangenen Donnerstag lichteten Paparazzi Colson erst dabei ab, wie er sich einige Drinks im angesagten Restaurant Saddle Ranch Chop House in West Hollywood gegönnt hat. Anschließend stieg er sichtlich betrunken in die Mercedes-Benz G-Klasse des Rappers Mod Sun. Während der Fahrt ließ der 30-Jährige dann plötzlich das Fenster herunter, setzte sich auf die Beifahrertür und schlug ausgelassen zur lauten Musik auf die Windschutzscheibe des 110.000 Euro teuren Wagens – das jedoch nicht ohne Folgen: Durch das Trommeln sprang das Glas nämlich plötzlich, worüber Mod Sun zu Kellys Glück aber lachen konnte.

Wie Colson jetzt in einem Instagram-Video zeigt, beließ er es jedoch nicht bei dem Riss – sondern trat anschließend das komplette Glas aus dem Auto! "F*ck, ich schulde dir wohl eine Windschutzscheibe! Mein Fehler...", schreibt er dazu. Dass Mod Sun ihm den Fehler verzeiht, beweist er in einem Kommentar zu dem Clip: "Also, ich liebe dich so sehr Kelly! So sehr! Vergiss das niemals."

iamKevinWong.com / MEGA Machine Gun Kelly, Rapper

iamKevinWong.com / MEGA Machine Gun Kelly im Oktober 2020

Getty Images Musiker Machine Gun Kelly bei der Balmain Menswear Show im Januar 2020

