Pinkel-Geständnis von Lisha und Lou! Das YouTuber-Paar gehört zum aktuellen Das Sommerhaus der Stars-Cast. Vor allem Lishas impulsive Art führt in der Sendung immer wieder zu Diskussionen. Die Berlinerin sorgt aber nicht nur für Streit – sie zeigte im Haus auch erstmals ihre Neurodermitis. In der aktuellen Folge gaben Lisha und ihr Partner erneut sehr pivate Einblicke. Ungeniert plauderten sie aus: Um sich zu erleichtern, muss es nicht immer die Toilette sein...

"Wie viel Prozent der Deutschen pinkeln ab und zu in die Dusche?", galt es bei einem Spiel zu beantworten. "Ich pisse immer in die Dusche – sogar hier im Haus", sprudelte es direkt aus Lisha heraus. Und auch Lou zieht offenbar nicht unbedingt das Klo vor: "Lou hat sogar mal in die Badewanne gepisst und sich totgelacht, weil ich darin weitergebadet habe. Ich hatte so einen schlimmen Hautausschlag danach", verriet die 33-Jährige.

Umso geschockter waren die Social-Media-Stars auch, die falsche Antwort gegeben zu haben. Denn statt – wie angenommen – 57 Prozent verlieren doch nur 35 Prozent der Deutschen hin und wieder in der Dusche ihre Manieren. "Das ist eine Lüge, das machen doch alle!", war sich Lou sicher.

